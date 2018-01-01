Еще 40 стран получили доступ к PC Game Pass

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 18:46
  • Просмотров: 101

Сервис Xbox Game Pass от Microsoft сегодня значительно расширяется: PC Game Pass теперь охватывает на 40 стран больше, чем раньше. Официальный релиз выходит после короткой сессии инсайдерского тестирования, и у Microsoft есть хорошие новости для тех, кто помог с тестированием.

Вот страны, получившие доступ к PC Game Pass с сегодняшнего дня:



Пользователи в этих регионах теперь могут подписаться на PC Game Pass и получить доступ к сотням доступных игр через приложение Xbox для ПК в Windows. Также включены доступ к играм EA Play, бонусам Riot Games и доступ к играм от Microsoft с первого дня (таким как Starfield, Minecraft Legends и Redfall).



Хотя те, кто проживает в этих странах, смогли получить доступ к PC Game Pass с конца февраля, это было только через Insider Program, поскольку Microsoft тестировала местные платежные системы и собирала отзывы. Компания заявила, что реакция на предварительный просмотр «была невероятной», и поблагодарила игроков за помощь в период тестирования.

В качестве бонуса Microsoft добавила, что все, кто участвовал в Insider Program для этих 40 стран, получат двухмесячный доступ к подписке бесплатно «в благодарность за то, что помогли нам сформировать опыт и стали одними из первых участников PC Game Pass в вашей стране».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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