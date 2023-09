Чего ожидать в первый день с Xbox Game Pass Core

В июле Microsoft объявила о том, что на смену Xbox Live Gold придет Xbox Game Pass Core. Сегодня компания объявила полный список из 36 игр, которые будут доступны подписчикам Xbox Game Pass Core с четверга, 14 сентября, за $9.99 в месяц.В посте на сайте Xbox Wire Microsoft опубликовала список, в который входят:• Among Us• Astroneer• Celeste• Dead Cells• Descenders• Dishonored 2• DOOM Eternal Standard Edition• Fable Anniversary• Fallout 4• Fallout 76• Firewatch• Forza Horizon 4 Standard Edition• Gang Beasts• Gears 5 Game of the Year Edition• Golf with your Friends• Grounded• Halo 5: Guardians• Halo Wars 2• Hellblade: Senua’s Sacrifice• Human Fall Flat• INSIDE• LIMBO• Ori & the Will of the Wisps• Overcooked! 2• Payday 2: Crimewave Edition• Powerwash Simulator• Psychonauts 2• Slay the Spire• Spiritfarer: Farewell Edition• Stardew Valley• State of Decay 2: Juggernaut Edition• Superliminal• The Elder Scrolls Online• Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge• Unpacking• Vampire SurvivorsMicrosoft добавила, что этот список будет обновляться два-три раза в год. Вполне вероятно, что некоторые игры из этого первоначального списка будут удалены, а другие будут добавлены, как и в других планах Xbox Game Pass. Все текущие подписчики Xbox Live Gold будут автоматически переведены на Xbox Game Pass Core в четверг.Как и Xbox Live Gold, подписчики Xbox Game Pass Core также смогут получить доступ к многопользовательским функциям в режиме онлайн на консолях Xbox One и Xbox Series X и S. Они также смогут получить специальные предложения на игры для Xbox. Однако функция Games with Gold, которая позволяла пользователям получать бесплатные игры каждый месяц, уходит в пользу библиотеки из 36 игр.Ранее компания Microsoft заявляла, что все игры для Xbox One, на которые претендовали участники Games with Gold, могут быть сохранены, если они продолжат платить $9.99 в месяц за Xbox Game Pass Core или перейдут на Xbox Game Pass Ultimate за $16.99 в месяц. Все бесплатные игры для Xbox 360, на которые претендовали участники Games with Gold, останутся в их библиотеке, несмотря ни на что.Узнать другие подробности можно здесь