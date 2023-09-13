Чего ожидать в первый день с Xbox Game Pass Core
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- Категория: Игры
- Дата: 13-09-2023, 23:31
- Просмотров: 119
В июле Microsoft объявила о том, что на смену Xbox Live Gold придет Xbox Game Pass Core. Сегодня компания объявила полный список из 36 игр, которые будут доступны подписчикам Xbox Game Pass Core с четверга, 14 сентября, за $9.99 в месяц.
В посте на сайте Xbox Wire Microsoft опубликовала список, в который входят:
• Among Us
• Astroneer
• Celeste
• Dead Cells
• Descenders
• Dishonored 2
• DOOM Eternal Standard Edition
• Fable Anniversary
• Fallout 4
• Fallout 76
• Firewatch
• Forza Horizon 4 Standard Edition
• Gang Beasts
• Gears 5 Game of the Year Edition
• Golf with your Friends
• Grounded
• Halo 5: Guardians
• Halo Wars 2
• Hellblade: Senua’s Sacrifice
• Human Fall Flat
• INSIDE
• LIMBO
• Ori & the Will of the Wisps
• Overcooked! 2
• Payday 2: Crimewave Edition
• Powerwash Simulator
• Psychonauts 2
• Slay the Spire
• Spiritfarer: Farewell Edition
• Stardew Valley
• State of Decay 2: Juggernaut Edition
• Superliminal
• The Elder Scrolls Online
• Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
• Unpacking
• Vampire Survivors
Microsoft добавила, что этот список будет обновляться два-три раза в год. Вполне вероятно, что некоторые игры из этого первоначального списка будут удалены, а другие будут добавлены, как и в других планах Xbox Game Pass. Все текущие подписчики Xbox Live Gold будут автоматически переведены на Xbox Game Pass Core в четверг.
Как и Xbox Live Gold, подписчики Xbox Game Pass Core также смогут получить доступ к многопользовательским функциям в режиме онлайн на консолях Xbox One и Xbox Series X и S. Они также смогут получить специальные предложения на игры для Xbox. Однако функция Games with Gold, которая позволяла пользователям получать бесплатные игры каждый месяц, уходит в пользу библиотеки из 36 игр.
Ранее компания Microsoft заявляла, что все игры для Xbox One, на которые претендовали участники Games with Gold, могут быть сохранены, если они продолжат платить $9.99 в месяц за Xbox Game Pass Core или перейдут на Xbox Game Pass Ultimate за $16.99 в месяц. Все бесплатные игры для Xbox 360, на которые претендовали участники Games with Gold, останутся в их библиотеке, несмотря ни на что.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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