Чего ожидать в первый день с Xbox Game Pass Core

  • Категория: Игры
  • Дата: 13-09-2023, 23:31
  • Просмотров: 119

В июле Microsoft объявила о том, что на смену Xbox Live Gold придет Xbox Game Pass Core. Сегодня компания объявила полный список из 36 игр, которые будут доступны подписчикам Xbox Game Pass Core с четверга, 14 сентября, за $9.99 в месяц.

В посте на сайте Xbox Wire Microsoft опубликовала список, в который входят:

• Among Us
• Astroneer
• Celeste
• Dead Cells
• Descenders
• Dishonored 2
• DOOM Eternal Standard Edition
• Fable Anniversary
• Fallout 4
• Fallout 76
• Firewatch
• Forza Horizon 4 Standard Edition
• Gang Beasts
• Gears 5 Game of the Year Edition
• Golf with your Friends
• Grounded
• Halo 5: Guardians
• Halo Wars 2
• Hellblade: Senua’s Sacrifice
• Human Fall Flat
• INSIDE
• LIMBO
• Ori & the Will of the Wisps
• Overcooked! 2
• Payday 2: Crimewave Edition
• Powerwash Simulator
• Psychonauts 2
• Slay the Spire
• Spiritfarer: Farewell Edition
• Stardew Valley
• State of Decay 2: Juggernaut Edition
• Superliminal
• The Elder Scrolls Online
• Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
• Unpacking
• Vampire Survivors

Microsoft добавила, что этот список будет обновляться два-три раза в год. Вполне вероятно, что некоторые игры из этого первоначального списка будут удалены, а другие будут добавлены, как и в других планах Xbox Game Pass. Все текущие подписчики Xbox Live Gold будут автоматически переведены на Xbox Game Pass Core в четверг.

Как и Xbox Live Gold, подписчики Xbox Game Pass Core также смогут получить доступ к многопользовательским функциям в режиме онлайн на консолях Xbox One и Xbox Series X и S. Они также смогут получить специальные предложения на игры для Xbox. Однако функция Games with Gold, которая позволяла пользователям получать бесплатные игры каждый месяц, уходит в пользу библиотеки из 36 игр.

Ранее компания Microsoft заявляла, что все игры для Xbox One, на которые претендовали участники Games with Gold, могут быть сохранены, если они продолжат платить $9.99 в месяц за Xbox Game Pass Core или перейдут на Xbox Game Pass Ultimate за $16.99 в месяц. Все бесплатные игры для Xbox 360, на которые претендовали участники Games with Gold, останутся в их библиотеке, несмотря ни на что.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
20 игр Bethesda будут доступны в Xbox Game Pass завтра

20 игр Bethesda будут доступны в Xbox Game Pass завтра

Microsoft переименовала Project xCloud в Cloud Gaming

Microsoft переименовала Project xCloud в Cloud Gaming

Подписчики Xbox Game Pass получат 6 новых игр в сентябре

Подписчики Xbox Game Pass получат 6 новых игр в сентябре

Microsoft анонсировала новые игры для подписчиков Xbox Game Pass

Microsoft анонсировала новые игры для подписчиков Xbox Game Pass

Microsoft анонсировала февральский пакет игр для Xbox Game Pass

Microsoft анонсировала февральский пакет игр для Xbox Game Pass




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 0
Гостей: 44
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 15100
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10099