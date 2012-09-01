Как правильно выбрать подержанный сервер

Покупка виртуального сервера – популярная и востребованная услуга в бизнес-сфере. Ее достоинства очевидны. Во-первых, теперь провайдер отвечает за сохранность и работу оборудования. Во-вторых, при аренде отпадает необходимость покупки физического «железа». Однако далеко не всегда удается найти компанию, которая будет предоставлять услугу качественно. Поэтому для многих остается открытым вопрос покупки сервера. Новое оборудование стоит недешево. Следовательно, есть смысл рассмотреть возможность приобретения «железа» на вторичном рынке.

Параметры выбора

Если оборудование приобретается на вторичном рынке, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

Гарантия. Магазины, которые ручаются за качество своей техники, чаще всего предоставляют бесплатную гарантию. Как правило, это 1–3 месяца. Если продавец ответственный, срок может составить 6 мес. Также необходимо уточнять, на что именно распространяется гарантия. Например, на микропроцессор это может быть один срок, на жесткий диск – совершенно другой. Особенности тестирования. Каждый сервер или компьютер, бывший в употреблении, должен пройти предпродажную проверку. По возможности следует произвести диагностику работы основных систем, выполнить стресс-тест, чтобы убедиться в том, что даже при высокой нагрузке оборудование будет выполнять свои функции. Смотрят и на жесткий диск на предмет наличия битых секторов. Год выпуска. При покупке бу сервера не следует выбирать самые дешевые и старые варианты. При длительном использовании быстрее изнашиваются конденсаторы. Они вздуваются, выходят из строя. Необходимо внимательно осмотреть материнскую плату на предмет целостности, чтобы в будущем не столкнуться с незапланированным простоем сервера. Оборудование на замену. Некоторые продавцы в случае преждевременного выхода из строя предлагают технику на подмену, пока сервер будет в ремонте. Необходимо помнить о том, что на восстановление «железа» требуется некоторое время. Физическое местонахождение продавца. Если магазин располагается рядом, это идеально. В случае неисправности сервера можно быстро решить вопрос с его ремонтом. Испытательный срок. По действующему законодательству, покупателю дается две недели на проверку работы «железа». Если в течение этого периода будут обнаружены неисправности, технику всегда можно вернуть. Однако 14 дней не всегда достаточно для того, чтобы полностью проверить работу оборудования. Состояние корпуса. Если на нем есть трещины или другие следы повреждений, это указывает на небрежное обращение с компьютером. О том, как это могло отразиться на функциональности техники, остается только догадываться.

Кроме того, можно уточнить вопрос, касающийся апгрейда оборудования до продажи. Как правило, подержанные серверы, которые можно встретить в магазинах, выпускались не менее 1 года назад. Из-за развития технологий оборудование быстро стареет. Возможно, продавец предложит его модернизацию.