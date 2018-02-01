Обновлённое меню навигации доступно всем пользователям Microsoft Edge на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:51
- Просмотров: 169
Обновленное меню навигации теперь доступно всем пользователям Microsoft Edge на Android (44.11.4.4121).
Вот официальный список изменений:
• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;
• Исправления ошибок и улучшения производительности;
Также стоит сказать о том, что обновление предлагает новый логотип Edge.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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