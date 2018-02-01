Обновлённое меню навигации доступно всем пользователям Microsoft Edge на Android

Обновленное меню навигации теперь доступно всем пользователям Microsoft Edge на Android (44.11.4.4121).Вот официальный список изменений:• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;• Исправления ошибок и улучшения производительности;Также стоит сказать о том, что обновление предлагает новый логотип Edge.