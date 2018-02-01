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Обновлённое меню навигации доступно всем пользователям Microsoft Edge на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:51
  • Просмотров: 169


Обновленное меню навигации теперь доступно всем пользователям Microsoft Edge на Android (44.11.4.4121).

Вот официальный список изменений:

• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;
• Исправления ошибок и улучшения производительности;

Также стоит сказать о том, что обновление предлагает новый логотип Edge.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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