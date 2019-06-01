Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новое обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.4.Вот список новых возможностей:• Пользовательский интерфейс подтверждения теперь отображается при удалении учетных записей пользователей и шлюзов;• Интерфейс поиска в Центре соединений был немного переработан;• Подсказка имени пользователя (если она существует) теперь отображается в пользовательском интерфейсе запроса учетных данных при запуске из файла RDP или URI;• Исправлена проблема, из-за которой расширенная экранная клавиатура расширялась под вырез iPhone;• Исправлена проблема, из-за которой внешние клавиатуры переставали работать, если они были отключены и снова подключены;• Добавлена поддержка клавиши ESC на внешних клавиатурах;• Исправлена проблема, при которой английские символы появлялись при вводе китайского языка;• Исправлена проблема, при которой некоторые китайские входные данные оставались в удаленной сессии после удаления;• Исправлены сбои, которые появлялись в отчетах об ошибках;