Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило новое обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 11:16
- Просмотров: 95
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.4.
Вот список новых возможностей:
• Пользовательский интерфейс подтверждения теперь отображается при удалении учетных записей пользователей и шлюзов;
• Интерфейс поиска в Центре соединений был немного переработан;
• Подсказка имени пользователя (если она существует) теперь отображается в пользовательском интерфейсе запроса учетных данных при запуске из файла RDP или URI;
• Исправлена проблема, из-за которой расширенная экранная клавиатура расширялась под вырез iPhone;
• Исправлена проблема, из-за которой внешние клавиатуры переставали работать, если они были отключены и снова подключены;
• Добавлена поддержка клавиши ESC на внешних клавиатурах;
• Исправлена проблема, при которой английские символы появлялись при вводе китайского языка;
• Исправлена проблема, при которой некоторые китайские входные данные оставались в удаленной сессии после удаления;
• Исправлены сбои, которые появлялись в отчетах об ошибках;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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