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Microsoft обновила OneNote на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:07
  • Просмотров: 114


Компания Microsoft обновила OneNote на Android.

Темный режим

Будьте готовы, потому что тёмный режим подходит для телефонов и планшетов с Android! Темный режим позволяет переключать фон от светлого к темному. Если вы хотите сделать это для лучшей читаемости только личных предпочтений, это легко сделать в настройках приложения.

Microsoft обновила OneNote на Android


Современный опыт рукописного ввода

В зависимости от того, где вы находитесь и чем занимаетесь, вы, скорее всего, захотите переключать режим записи заметок с ввода на рукописный ввод, когда это будет проще всего, поэтому Microsoft обновила интерфейс рукописного ввода для поддержки ярких новых цветов. Продолжайте использовать два типа ручек, маркеров и ластиков. И проверьте инструмент Лассо, чтобы изменить размер и переместить объекты на странице тоже.



Изменение порядка разделов и страниц

У всех нас есть разные способы организации. OneNote позволяет вам организовать свой контент так, чтобы он имел для вас смысл. Ранее компания добавила возможность переупорядочивать страницы, и в этом месяце Microsoft также добавила возможность переупорядочивать разделы, чтобы вы могли упорядочить свои заметки по-своему. Просто нажмите и удерживайте название раздела или страницы и перетащите, чтобы изменить положение, вуаля!



Перетащите для синхронизации

Всегда хочется легкого обновления в жизни? Microsoft не может повторить ваш день, но Microsoft может обновить вашу страницу OneNote! Microsoft развёртывает функцию перетаскивания для синхронизации, чтобы вы могли просто провести пальцем вниз по странице, чтобы обновить страницу OneNote.



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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