Компания Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Build 2020

Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Build 2020.Как и ожидалось, это бесплатное мероприятие. Если вы уже заплатили $2395 за билет на личное мероприятие, то вам должны были автоматически вернуть деньги.Поскольку конференция Build 2020 представлена в виртуальном формате, все будет происходить немного иначе. Важные события будут транслироваться несколько раз, чтобы охватить разные часовые пояса по всему миру.