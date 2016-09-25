Компания Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Build 2020
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 22:07
- Просмотров: 66
Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Build 2020.
Как и ожидалось, это бесплатное мероприятие. Если вы уже заплатили $2395 за билет на личное мероприятие, то вам должны были автоматически вернуть деньги.
Поскольку конференция Build 2020 представлена в виртуальном формате, все будет происходить немного иначе. Важные события будут транслироваться несколько раз, чтобы охватить разные часовые пояса по всему миру.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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