Microsoft анонсировала Microsoft Defender ATP для Android и Linux
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:46
- Просмотров: 69
Компания Microsoft анонсировала Microsoft Defender ATP для Android и Linux.
Вот список функций для Android:
• Анти-фишинг;
• Блокировка небезопасных соединений;
• Кастомные индикаторы;
• Сканирование вредоносных программ;
• Блокировка доступа к конфиденциальным данным;
• Унифицированный опыт SecOps;
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 11
Пользователей: 0
Гостей: 11
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 11
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 12016
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10014