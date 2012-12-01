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Microsoft анонсировала Microsoft Defender ATP для Android и Linux

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:46
  • Просмотров: 69

Компания Microsoft анонсировала Microsoft Defender ATP для Android и Linux.

Вот список функций для Android:

• Анти-фишинг;
• Блокировка небезопасных соединений;
• Кастомные индикаторы;
• Сканирование вредоносных программ;
• Блокировка доступа к конфиденциальным данным;
• Унифицированный опыт SecOps;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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