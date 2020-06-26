Microsoft закроет почти все розничные магазины
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:41
- Просмотров: 246
Сегодня Microsoft объявила о «стратегическом изменении» в своих розничных операциях, в результате которого компания закроет практически все свои розничные магазины, в том числе в Соединенных Штатах. Компания планирует оставить только четыре магазина открытыми для клиентов. Это включает в себя Microsoft Store на Пятой авеню, Нью-Йорк; Оксфорд-Серкус, Лондон; Уэстфилд-Сидней, Сидней; и тот, что находится внутри кампуса в Редмонде.
Все розничные сотрудники Microsoft теперь перейдут на обслуживание клиентов, малого бизнеса, образования и корпоративных клиентов через корпоративные офисы Microsoft или удаленно. Представитель Microsoft подтвердил, что всем сотрудникам розничной торговли будет предоставлена возможность остаться в компании.
Microsoft уже перевела большинство своих розничных сотрудников на удаленную работу после того, как закрыла розничные магазины из-за COVID-19. С тех пор команда розничной торговли помогла организовать более 14000 онлайн-семинаров и летних лагерей, а также 3000 виртуальных выпускных вечеров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.microsoft.com
news.microsoft.com
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