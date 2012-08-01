Microsoft реорганизует отдел Customer Success
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:33
- Просмотров: 0
Как это часто бывает в начале нового финансового года, Microsoft вносит некоторые изменения в свои организации по продажам и поддержке. В течение последних нескольких дней стали распространяться слухи о некоторых изменениях, которые коснутся тех, кто работает с отделом Customer Success, его техническими менеджерами по работе с клиентами и другим вспомогательным персоналом.
Источники Мэри Джо Фоли говорят, что Microsoft пытается улучшить использование клиентов и участие различных продуктов и услуг Microsoft. Официальные лица Microsoft стремятся к большей ясности роли поддержки и улучшению «right sizing» планов поддержки клиентов с этими последними шагами.
Предполагается, что Microsoft не будет увольнять сотрудников в рамках этих изменений. (Могут быть отдельные, более мелкие увольнения, но они вызваны обычным оттоком, а не с какой-либо конкретной командой.)
Как это было сделано со многими продуктами и услугами в последнее время, Microsoft также изменит ряд должностей и ролей своих сотрудников в рамках последних шагов по продажам. Technical Account Managers (TAMs) переименовываются в Customer Success Account Managers (CSAMs), что повлечет за собой отчет в Customer Success Unit. Premier Field Engineers теперь будут известны как Customer Engineer.
Узнать другие подробности можно здесь.
Похожие новости
Microsoft внесла изменения в ценообразование приложений Windows для поддержки универсальных приложений
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+8Новостей: 12068
+0Комментариев: 39437
+0Пользователей: 10017