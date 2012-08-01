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Microsoft реорганизует отдел Customer Success

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:33
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Как это часто бывает в начале нового финансового года, Microsoft вносит некоторые изменения в свои организации по продажам и поддержке. В течение последних нескольких дней стали распространяться слухи о некоторых изменениях, которые коснутся тех, кто работает с отделом Customer Success, его техническими менеджерами по работе с клиентами и другим вспомогательным персоналом.

Источники Мэри Джо Фоли говорят, что Microsoft пытается улучшить использование клиентов и участие различных продуктов и услуг Microsoft. Официальные лица Microsoft стремятся к большей ясности роли поддержки и улучшению «right sizing» планов поддержки клиентов с этими последними шагами.

Предполагается, что Microsoft не будет увольнять сотрудников в рамках этих изменений. (Могут быть отдельные, более мелкие увольнения, но они вызваны обычным оттоком, а не с какой-либо конкретной командой.)

Как это было сделано со многими продуктами и услугами в последнее время, Microsoft также изменит ряд должностей и ролей своих сотрудников в рамках последних шагов по продажам. Technical Account Managers (TAMs) переименовываются в Customer Success Account Managers (CSAMs), что повлечет за собой отчет в Customer Success Unit. Premier Field Engineers теперь будут известны как Customer Engineer.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
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