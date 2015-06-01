Microsoft анонсировала изменения для Cortana
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:50
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Cortana продолжает переосмысливать природу цифрового помощника, используя новые возможности ИИ в Microsoft 365, которые ускоряют производительность, чтобы помочь вам сэкономить время и сосредоточиться на том, что имеет наибольшее значение.
По мере того, как Microsoft переходит к трансформационному помощнику на базе ИИ в Microsoft 365, компании нужно корректировать направления инноваций и развития, чтобы предоставить клиентам помощь там, где она им больше всего нужна. Таким образом, Microsoft вносит изменения в некоторые потребительские функции и функциональные возможности США с более низким уровнем использования.
Первым изменением является прекращение поддержки всех сторонних навыков Cortana 7 сентября. Затем, в начале 2021 года, Microsoft прекратит поддерживать приложение Cortana для мобильных устройств (iOS и Android), потому что теперь вы можете управлять своим календарем и электронной почтой, присоединяться к собраниям и делайте намного больше благодаря новым продуктам, ориентированным на производительность, таким как опыт Cortana для Windows 10, интеграция Cortana с мобильным Outlook и вскоре голосовая помощь Cortana в мобильном приложении Teams.
Кроме того, после тщательного рассмотрения, Microsoft решила прекратить поддержку интеграции сервиса Cortana в колонке Harman Kardon Invoke в январе 2021 года. Microsoft знает, что большинство клиентов используют Invoke для воспроизведения музыки из-за высокого качества звука. Чтобы вы могли продолжать слушать музыку или ваши любимые подкасты, Microsoft тесно сотрудничала с Harman Kardon, чтобы создать план перехода устройства с поддержкой Bluetooth, который, как компания надеется, поможет смягчить последствия этого изменения.
Клиенты, которые получат обновление прошивки от Harman Kardon в начале 2021 года, все еще смогут продолжать слушать свою любимую музыку, подкасты и радиостанции на Invoke через Bluetooth. Обновление прошивки будет автоматически доставлено на устройства, подключенные к Wi-Fi, в течение шести месяцев после её выпуска. Как только Invoke будет обновлена, Cortana больше не будет доступна на устройстве.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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