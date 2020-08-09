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Microsoft разделит конференцию Ignite 2020 на два виртуальных мероприятия

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 9-08-2020, 18:16
  • Просмотров: 222

Крис Капоссела объявил, что Microsoft разделит конференцию Ignite 2020 на два виртуальных мероприятия, которые будут состоять из «48-часового виртуального собрания», вместо недельного мероприятия, которым она была исторически. Первая часть конференции пройдет с 22 по 24 сентября, а вторая часть запланирована на начало 2021 года.

Регистрация на Ignite 2020 откроется 3 сентября. Капоссела добавил, что конференция 2021 года будет связана с техническими сообществами и последними разработками продуктов.

Капоссела также упомянул, что вторая конференция Ignite, которая состоится в следующем году, не заменит конференцию Build, которая обычно проводится в мае. Учитывая, что компания объявила, что перенесет все мероприятия до июля 2021 года в виртуальный формат, вполне вероятно, что Build 2021 будет виртуальным мероприятием.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.microsoft.com
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