Microsoft продолжит проводить мероприятия в цифровом формате
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:45
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Компания Microsoft проведёт конференцию Ignite 2020 в цифровом формате. Ранее редмондцы сделали цифровыми MVP Summit 2020, Build 2020 и Inspire 2020.
По словам Мэри Джо Фоли, Microsoft идет дальше, поскольку все личные мероприятия будут проходить в цифровом формате до конца календарного года. Заявление выглядит следующим образом: «В свете проблем, представленных Covid-19, мы корректируем наш календарь событий и стратегию. В течение оставшейся части 2020 года мы используем возможность эксперимента с новыми платформами, чтобы предоставить нашим партнерам, клиентам и разработчикам самый качественный цифровой опыт».
В отчете также утверждается, что Microsoft отменяет не только мероприятия, запланированные на оставшуюся часть этого года, но и первую половину следующего года. Компания не подтвердила это, но сказала, что собирается «продолжать оценивать ситуацию».
Неудивительно, что Microsoft не подтверждает, что события 2021 года будут проходить в цифровом формате, даже если она планирует это внутри компании.
Узнать другие подробности можно здесь.
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