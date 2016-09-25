Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft продолжит проводить мероприятия в цифровом формате

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:45
  • Просмотров: 55


Компания Microsoft проведёт конференцию Ignite 2020 в цифровом формате. Ранее редмондцы сделали цифровыми MVP Summit 2020, Build 2020 и Inspire 2020.

По словам Мэри Джо Фоли, Microsoft идет дальше, поскольку все личные мероприятия будут проходить в цифровом формате до конца календарного года. Заявление выглядит следующим образом: «В свете проблем, представленных Covid-19, мы корректируем наш календарь событий и стратегию. В течение оставшейся части 2020 года мы используем возможность эксперимента с новыми платформами, чтобы предоставить нашим партнерам, клиентам и разработчикам самый качественный цифровой опыт».

В отчете также утверждается, что Microsoft отменяет не только мероприятия, запланированные на оставшуюся часть этого года, но и первую половину следующего года. Компания не подтвердила это, но сказала, что собирается «продолжать оценивать ситуацию».

Неудивительно, что Microsoft не подтверждает, что события 2021 года будут проходить в цифровом формате, даже если она планирует это внутри компании.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
  • 0
Похожие новости
TLS 1.0 и TLS 1.1 скоро будут отключены по умолчанию

TLS 1.0 и TLS 1.1 скоро будут отключены по умолчанию

Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса

Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса

Microsoft может отменить конференцию Build 2020

Microsoft может отменить конференцию Build 2020

Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

Статистика ОС и браузеров за декабрь 2019 года

Microsoft анонсировала конференцию Build 2020

Microsoft анонсировала конференцию Build 2020




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 3
Гостей: 47
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync Илья
+12  
Новостей: 11618
+0  
Комментариев: 39427
+0  
Пользователей: 9986