Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:28
  • Просмотров: 1 487


Компания Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса (COVID-19).

Вот комментарий компании:

Безопасность нашего сообщества является главным приоритетом. В свете рекомендаций по безопасности здоровья от органов общественного здравоохранения мы не будем проводить Microsoft Inspire 2020 в качестве личного мероприятия. Мы изучаем альтернативные пути объединения нашего партнерского сообщества для установления контактов и обучения. Оставайтесь с нами для получения более подробной информации.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.partner.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft закрыла все розничные магазины из-за коронавируса

Microsoft закрыла все розничные магазины из-за коронавируса

Microsoft отменила конференцию Build 2020 из-за коронавируса

Microsoft отменила конференцию Build 2020 из-за коронавируса

Microsoft может отменить конференцию Build 2020

Microsoft может отменить конференцию Build 2020

Microsoft отказалась от участия в Game Developers Conference 2020 из-за коронавируса

Microsoft отказалась от участия в Game Developers Conference 2020 из-за коронавируса

Microsoft анонсировала конференцию Build 2020

Microsoft анонсировала конференцию Build 2020




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 2
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync
+4  
Новостей: 11589
+0  
Комментариев: 39424
+0  
Пользователей: 9984