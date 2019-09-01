Безопасность нашего сообщества является главным приоритетом. В свете рекомендаций по безопасности здоровья от органов общественного здравоохранения мы не будем проводить Microsoft Inspire 2020 в качестве личного мероприятия. Мы изучаем альтернативные пути объединения нашего партнерского сообщества для установления контактов и обучения. Оставайтесь с нами для получения более подробной информации.

Компания Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса (COVID-19).Вот комментарий компании:Узнать другие подробности можно здесь