Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:28
- Просмотров: 1 487
Компания Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса (COVID-19).
Вот комментарий компании:
Безопасность нашего сообщества является главным приоритетом. В свете рекомендаций по безопасности здоровья от органов общественного здравоохранения мы не будем проводить Microsoft Inspire 2020 в качестве личного мероприятия. Мы изучаем альтернативные пути объединения нашего партнерского сообщества для установления контактов и обучения. Оставайтесь с нами для получения более подробной информации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.partner.microsoft.com
blogs.partner.microsoft.com
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