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Microsoft может отменить конференцию Build 2020

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:56
  • Просмотров: 1 397


Компания Microsoft может отменить конференцию Build 2020.

Вот официальное заявление компании:

В свете глобальных проблем со здоровьем, вызванных новым коронавирусом (COVID-19), Microsoft следит за рекомендациями общественного здравоохранения в отношении личных событий. В настоящее время мировые органы здравоохранения не выпустили руководство, чтобы избежать поездок в это место. Мы внимательно смотрим на наш календарь событий, а также наше присутствие на отраслевых мероприятиях в ближайшие месяцы. Мы не принимаем решения легко, но здоровье и благополучие наших сотрудников, партнеров, клиентов и других гостей остаются нашим главным приоритетом.

Мы будем продолжать отслеживать и вносить любые необходимые изменения по мере развития ситуации.


Напомню, что многие компании отменяют мероприятия из-за коронавируса.

Update: Microsoft опубликовала это заявление на других веб-сайтах (Ignite и Inspire).
Илья Источник:
microsoft.com
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