TLS 1.0 и TLS 1.1 скоро будут отключены по умолчанию

Как было объявлено в октябре 2018 года, Microsoft вскоре отключит Transport Layer Security (TLS) 1.0 и 1.1 в браузерах Microsoft. В свете нынешних глобальных обстоятельств компания отложит это запланированное изменение — изначально запланированное на первую половину 2020 года.Microsoft отключит TLS 1.0 и 1.1 в новом Microsoft Edge (на базе Chromium) не раньше Microsoft Edge версии 84 (планируется на июль 2020 года).Microsoft отключит TLS 1.0 и 1.1 в поддерживаемых версиях Internet Explorer 11 и Microsoft Edge Legacy (на базе EdgeHTML) с 8 сентября 2020 года.Несмотря на то, что эти протоколы будут доступны клиентам для повторного включения по мере необходимости, Microsoft рекомендует всем организациям отказаться от TLS 1.0 и TLS 1.1 как можно скорее. Более новые версии протокола TLS обеспечивают более современную криптографию и широко поддерживаются в современных браузерах, таких как новый Microsoft Edge.