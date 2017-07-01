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TLS 1.0 и TLS 1.1 скоро будут отключены по умолчанию

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:02
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Как было объявлено в октябре 2018 года, Microsoft вскоре отключит Transport Layer Security (TLS) 1.0 и 1.1 в браузерах Microsoft. В свете нынешних глобальных обстоятельств компания отложит это запланированное изменение — изначально запланированное на первую половину 2020 года.

Microsoft отключит TLS 1.0 и 1.1 в новом Microsoft Edge (на базе Chromium) не раньше Microsoft Edge версии 84 (планируется на июль 2020 года).

Microsoft отключит TLS 1.0 и 1.1 в поддерживаемых версиях Internet Explorer 11 и Microsoft Edge Legacy (на базе EdgeHTML) с 8 сентября 2020 года.

Несмотря на то, что эти протоколы будут доступны клиентам для повторного включения по мере необходимости, Microsoft рекомендует всем организациям отказаться от TLS 1.0 и TLS 1.1 как можно скорее. Более новые версии протокола TLS обеспечивают более современную криптографию и широко поддерживаются в современных браузерах, таких как новый Microsoft Edge.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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