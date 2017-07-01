TLS 1.0 и TLS 1.1 скоро будут отключены по умолчанию
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:02
- Просмотров: 175
Как было объявлено в октябре 2018 года, Microsoft вскоре отключит Transport Layer Security (TLS) 1.0 и 1.1 в браузерах Microsoft. В свете нынешних глобальных обстоятельств компания отложит это запланированное изменение — изначально запланированное на первую половину 2020 года.
Microsoft отключит TLS 1.0 и 1.1 в новом Microsoft Edge (на базе Chromium) не раньше Microsoft Edge версии 84 (планируется на июль 2020 года).
Microsoft отключит TLS 1.0 и 1.1 в поддерживаемых версиях Internet Explorer 11 и Microsoft Edge Legacy (на базе EdgeHTML) с 8 сентября 2020 года.
Несмотря на то, что эти протоколы будут доступны клиентам для повторного включения по мере необходимости, Microsoft рекомендует всем организациям отказаться от TLS 1.0 и TLS 1.1 как можно скорее. Более новые версии протокола TLS обеспечивают более современную криптографию и широко поддерживаются в современных браузерах, таких как новый Microsoft Edge.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 3
Гостей: 45
Роботы: Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy Илья
Пользователей: 3
Гостей: 45
Роботы: Yandex Google
+12Новостей: 11618
+0Комментариев: 39427
+0Пользователей: 9986