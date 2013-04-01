Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Outlook на iPadOS.Вот список новых функций:• Разделите свое представление и увеличьте свою продуктивность. Теперь вы можете прикреплять файлы и изображения, перетаскивая их из OneDrive, файлов, фотографий, Safari и вложений электронной почты Outlook при использовании разделенного представления на iPad. Вы также можете перетащить контакты из поиска в список получателей;