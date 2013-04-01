Microsoft выпустила обновление для приложения Outlook на iPadOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:13
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Outlook на iPadOS.
Вот список новых функций:
• Разделите свое представление и увеличьте свою продуктивность. Теперь вы можете прикреплять файлы и изображения, перетаскивая их из OneDrive, файлов, фотографий, Safari и вложений электронной почты Outlook при использовании разделенного представления на iPad. Вы также можете перетащить контакты из поиска в список получателей;
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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