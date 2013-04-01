Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила обновление для приложения Outlook на iPadOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:13
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Outlook на iPadOS.

Вот список новых функций:

• Разделите свое представление и увеличьте свою продуктивность. Теперь вы можете прикреплять файлы и изображения, перетаскивая их из OneDrive, файлов, фотографий, Safari и вложений электронной почты Outlook при использовании разделенного представления на iPad. Вы также можете перетащить контакты из поиска в список получателей;
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 20092708

Инсайдеры Office могут установить сборку 20092708

Microsoft обновила To-Do для iOS

Microsoft обновила To-Do для iOS

Microsoft выпустила обновление для «Календаря» в Outlook.com

Microsoft выпустила обновление для «Календаря» в Outlook.com

Microsoft обновила приложения Office для iOS 14

Microsoft обновила приложения Office для iOS 14

Skype для Outlook.com доступен в США

Skype для Outlook.com доступен в США




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 64
Пользователей: 0
Гостей: 64
Роботы: Google Yandex
+13  
Новостей: 12551
+0  
Комментариев: 39448
+0  
Пользователей: 10041