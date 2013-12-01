Обнаружено новое доказательство существования сервиса Microsoft CloudPC
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:20
- Просмотров: 118
На странице поддержки Microsoft появилось ещё одно доказательство существования сервиса.
Вот более детальная информация про Microsoft CloudPC:
• Microsoft CloudPC имеет кодовое название Project Deschutes;
• Доступ к сервису Microsoft CloudPC можно получить через cloudpc.microsoft.com;
• После завершения настройки CloudPC пользователи также могут получить доступ к своему облачному рабочему столу с помощью приложения Microsoft Remote Desktop, доступного на устройствах с Windows 10, macOS, iOS и Android;
• На данный момент Microsoft будет предлагать CloudPC в следующих трех конфигурациях:
• Lite: 2 vCPU 4GB RAM 96GB SSD (General purpose optimized for cost and flexibilty);
• Standard: 2 vCPU 8GB RAM 96GB SSD (Advanced compute needs optimized for performance and speed);
• Advanced: 8 GB RAM, 3 vCPU, 40 GB SSD (Accelerated graphics optimized for scability and data processing);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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