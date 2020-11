Сервис Microsoft CloudPC получит три конфигурации

Еще в июле 2020 года сообщалось о том, что Microsoft работает над сервисом под названием Microsoft CloudPC, который построен поверх Windows Virtual Desktop, чтобы предоставить Desktop as a Service.Теперь пользователь под ником WalkingCat опубликовал детальную информацию про Microsoft CloudPC.• Microsoft CloudPC имеет кодовое название Project Deschutes;• Доступ к сервису Microsoft CloudPC можно получить через cloudpc.microsoft.com;• После завершения настройки CloudPC пользователи также могут получить доступ к своему облачному рабочему столу с помощью приложения Microsoft Remote Desktop, доступного на устройствах с Windows 10, macOS, iOS и Android;• На данный момент Microsoft будет предлагать CloudPC в следующих трех конфигурациях:2 vCPU 4GB RAM 96GB SSD (General purpose optimized for cost and flexibilty);2 vCPU 8GB RAM 96GB SSD (Advanced compute needs optimized for performance and speed);8 GB RAM, 3 vCPU, 40 GB SSD (Accelerated graphics optimized for scability and data processing);