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Сервис Microsoft CloudPC получит три конфигурации

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:01
  • Просмотров: 191

Еще в июле 2020 года сообщалось о том, что Microsoft работает над сервисом под названием Microsoft CloudPC, который построен поверх Windows Virtual Desktop, чтобы предоставить Desktop as a Service.

Теперь пользователь под ником WalkingCat опубликовал детальную информацию про Microsoft CloudPC.

• Microsoft CloudPC имеет кодовое название Project Deschutes;
• Доступ к сервису Microsoft CloudPC можно получить через cloudpc.microsoft.com;
• После завершения настройки CloudPC пользователи также могут получить доступ к своему облачному рабочему столу с помощью приложения Microsoft Remote Desktop, доступного на устройствах с Windows 10, macOS, iOS и Android;
• На данный момент Microsoft будет предлагать CloudPC в следующих трех конфигурациях:
Lite: 2 vCPU 4GB RAM 96GB SSD (General purpose optimized for cost and flexibilty);
Standard: 2 vCPU 8GB RAM 96GB SSD (Advanced compute needs optimized for performance and speed);
Advanced: 8 GB RAM, 3 vCPU, 40 GB SSD (Accelerated graphics optimized for scability and data processing);
Илья Источник:
twitter.com/_h0x0d_
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