Инсайдерская версия приложения Microsoft Remote Desktop для Windows 10 получила обновление
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:56
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Инсайдерская версия приложения Microsoft Remote Desktop для Windows 10 получила довольно крупное обновление на этой неделе.
Вот полный список изменений:
• Переписан клиент, чтобы он использовал тот же базовый движок ядра RDP, что и клиенты iOS, macOS и Android;
• Добавлена поддержка Azure Resource Manager - интегрированной версии Windows Virtual Desktop;
• Добавлена поддержка x64 и ARM64;
• Обновлен дизайн боковой панели до полноэкранного режима;
• Добавлена поддержка светлого и темного режимов;
• Добавлена функциональность для подписки и подключения к суверенным облачным развертываниям;
• Добавлена функциональность для включения резервного копирования и восстановления рабочих пространств (закладок) в release to manufacturing (RTM);
• Обновлена функциональность для использования существующих токенов Azure Active Directory (Azure AD) в процессе подписки, чтобы сократить количество раз, когда пользователи должны входить в систему;
• Обновленная подписка теперь позволяет определить, используете ли вы Windows Virtual Desktop или Windows Virtual Desktop (classic).
• Исправлена проблема с копированием файлов на удаленные ПК;
• Исправлены часто сообщаемые проблемы доступности с кнопками;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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