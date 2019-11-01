Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило очередное обновление
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:31
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Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.5.
Вот список новых возможностей:
• Автоматический импорт запущенных файлов RDP (ищите переключатель в общих настройках);
• Теперь можно запустить файлы RDP на основе iCloud, которые еще не были загружены в приложение «Файлы»;
• Удаленная сессия теперь может быть развёрнута под индикатором Home на iPhone (найдите переключатель в настройках дисплея);
• Добавлена поддержка набора сложных символов (таких как é) с несколькими нажатиями клавиш;
• Добавлена поддержка экранной плавающей клавиатуры iPad;
• Добавлена поддержка настройки свойств перенаправленных камер из удаленной сессии;
• Исправлена проблема в распознавателе жестов, из-за которой клиент переставал отвечать на запросы при подключении к удаленной сессии;
• Теперь вы можете войти в режим переключения приложений одним свайпом вверх (кроме случаев, когда вы находитесь в сенсорном режиме с сессией, развёрнутой до области индикатора Home);
• Теперь индикатор Home будет автоматически скрываться при подключении к удаленной сессии (и снова появится, если коснуться экрана);
• Добавлена комбинация клавиш для доступа к настройкам приложения в Connection Centre (COMMAND+,);
• Добавлена комбинация клавиш для обновления всех рабочих областей в Connection Centre (COMMAND + R);
• Подключено сочетание клавиш системы для Escape при подключении к удаленной сессии (COMMAND +.);
• Исправлены сценарии, когда экранная клавиатура Windows в удаленной сессии была слишком маленькой;
• Реализована автоматическая фокусировка клавиатуры в Connection Centre, чтобы сделать ввод данных более плавным;
• Нажатие клавиши ENTER в запросе учетных данных теперь приведет к закрытию запроса и возобновлению текущего потока;
• Исправлен сценарий, при котором происходил сбой клиента при нажатии SHIFT + OPTION + СТРЕЛКА (влево, вверх или вниз);
• Исправлен сбой, который возникал при удалении устройства SwiftPoint;
• Исправлены сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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