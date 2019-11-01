Приложение Microsoft Remote Desktop на iOS получило очередное обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.5.Вот список новых возможностей:• Автоматический импорт запущенных файлов RDP (ищите переключатель в общих настройках);• Теперь можно запустить файлы RDP на основе iCloud, которые еще не были загружены в приложение «Файлы»;• Удаленная сессия теперь может быть развёрнута под индикатором Home на iPhone (найдите переключатель в настройках дисплея);• Добавлена поддержка набора сложных символов (таких как é) с несколькими нажатиями клавиш;• Добавлена поддержка экранной плавающей клавиатуры iPad;• Добавлена поддержка настройки свойств перенаправленных камер из удаленной сессии;• Исправлена проблема в распознавателе жестов, из-за которой клиент переставал отвечать на запросы при подключении к удаленной сессии;• Теперь вы можете войти в режим переключения приложений одним свайпом вверх (кроме случаев, когда вы находитесь в сенсорном режиме с сессией, развёрнутой до области индикатора Home);• Теперь индикатор Home будет автоматически скрываться при подключении к удаленной сессии (и снова появится, если коснуться экрана);• Добавлена комбинация клавиш для доступа к настройкам приложения в Connection Centre (COMMAND+,);• Добавлена комбинация клавиш для обновления всех рабочих областей в Connection Centre (COMMAND + R);• Подключено сочетание клавиш системы для Escape при подключении к удаленной сессии (COMMAND +.);• Исправлены сценарии, когда экранная клавиатура Windows в удаленной сессии была слишком маленькой;• Реализована автоматическая фокусировка клавиатуры в Connection Centre, чтобы сделать ввод данных более плавным;• Нажатие клавиши ENTER в запросе учетных данных теперь приведет к закрытию запроса и возобновлению текущего потока;• Исправлен сценарий, при котором происходил сбой клиента при нажатии SHIFT + OPTION + СТРЕЛКА (влево, вверх или вниз);• Исправлен сбой, который возникал при удалении устройства SwiftPoint;• Исправлены сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;