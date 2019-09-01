Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на Windows до версии 10.1.1149.0.Вот список новых функций:• Теперь вы можете копировать файлы между локальными и удаленными ПК;• Ваш адрес электронной почты теперь может быть использован для доступа к удаленным ресурсам, если он включен вашим администратором;• Учетная запись пользователя, назначенная каналу удаленных ресурсов, теперь может быть изменена;• При назначении RDP-файлов этому приложению, соответствующая иконка будет отображаться в File Explorer, а не пустая;• Дополнительные исправления ошибок;