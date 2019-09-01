Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:18
- Просмотров: 223
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на Windows до версии 10.1.1149.0.
Вот список новых функций:
• Теперь вы можете копировать файлы между локальными и удаленными ПК;
• Ваш адрес электронной почты теперь может быть использован для доступа к удаленным ресурсам, если он включен вашим администратором;
• Учетная запись пользователя, назначенная каналу удаленных ресурсов, теперь может быть изменена;
• При назначении RDP-файлов этому приложению, соответствующая иконка будет отображаться в File Explorer, а не пустая;
• Дополнительные исправления ошибок;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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