Microsoft выпустила очередную версию Microsoft Launcher для Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android до версии 6.2.201202.93342.Вот список новых возможностей:• Оптимизация настройки рабочего профиля через страницу ленты;• Улучшение дизайна дополнений приложений в папке;• Исправлена проблема при сбросе пакета иконок после перезапуска приложения;• Исправлена проблема при свайпе вверх для запуска страницы ярлыков;• Использование батареи и улучшения производительности;