Microsoft выпустила очередную версию Microsoft Launcher для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:21
- Просмотров: 276
Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android до версии 6.2.201202.93342.
Вот список новых возможностей:
• Оптимизация настройки рабочего профиля через страницу ленты;
• Улучшение дизайна дополнений приложений в папке;
• Исправлена проблема при сбросе пакета иконок после перезапуска приложения;
• Исправлена проблема при свайпе вверх для запуска страницы ярлыков;
• Использование батареи и улучшения производительности;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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