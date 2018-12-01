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Microsoft выпустила очередную версию Microsoft Launcher для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:21
  • Просмотров: 276
Microsoft выпустила очередную версию Microsoft Launcher для Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Android до версии 6.2.201202.93342.

Вот список новых возможностей:

• Оптимизация настройки рабочего профиля через страницу ленты;
• Улучшение дизайна дополнений приложений в папке;
• Исправлена проблема при сбросе пакета иконок после перезапуска приложения;
• Исправлена проблема при свайпе вверх для запуска страницы ярлыков;
• Использование батареи и улучшения производительности;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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