Microsoft обновила Microsoft Launcher для Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: 26-12-2020, 20:55
- Просмотров: 357
Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Surface Duo до версии 6.2.201202.93341.
Вот список новых возможностей:
• Улучшения при открытии страницы каналов в альбомной ориентации и одновременно с другим приложением на Surface Duo;
• Поддержка обзора на одном экране Surface Duo;
• Поддержка экранного времени на Surface Duo;
• Улучшение процесса создания группы приложений через контекстное меню;
• Поддерживается мультитач для изменения положения иконки приложения на главном экране;
• Поддержка поиска по ключевым словам в приложениях Office;
• Улучшена согласованность интервалов и иконок в панели приложений;
• Исправлены известные ошибки в панели приложений, размере иконки приложения, жесте свайпа папки вверх;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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