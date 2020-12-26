Компания Microsoft обновила Microsoft Launcher для Surface Duo до версии 6.2.201202.93341.Вот список новых возможностей:• Улучшения при открытии страницы каналов в альбомной ориентации и одновременно с другим приложением на Surface Duo;• Поддержка обзора на одном экране Surface Duo;• Поддержка экранного времени на Surface Duo;• Улучшение процесса создания группы приложений через контекстное меню;• Поддерживается мультитач для изменения положения иконки приложения на главном экране;• Поддержка поиска по ключевым словам в приложениях Office;• Улучшена согласованность интервалов и иконок в панели приложений;• Исправлены известные ошибки в панели приложений, размере иконки приложения, жесте свайпа папки вверх;