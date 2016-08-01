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Surface Duo получил первое обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 15:42
  • Просмотров: 130

Surface Duo получил обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store (6.2.200902.91394).

Вот список улучшений:

• Обновлены иконки приложений и шрифт;
• Улучшен макет папок приложений и поддержка жестов;
• Улучшена производительность;
• Исправлены известные ошибки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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