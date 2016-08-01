Surface Duo получил первое обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 15:42
- Просмотров: 130
Surface Duo получил обновление для Microsoft Launcher через Google Play Store (6.2.200902.91394).
Вот список улучшений:
• Обновлены иконки приложений и шрифт;
• Улучшен макет папок приложений и поддержка жестов;
• Улучшена производительность;
• Исправлены известные ошибки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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