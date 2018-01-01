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Microsoft анонсировала Cloud for Retail и обновления для Dynamics 365 Commerce

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:04
  • Просмотров: 124

Виртуальное мероприятие NRF 2021 началось 12 января, и вчера Microsoft отметила свое присутствие на «Retail's Big Show», объявив о своей платформе Dynamics 365. Технический гигант использовал это мероприятие, чтобы подчеркнуть свои прошлые достижения, связанные с розничной торговлей.

Для начала, функциональность электронной коммерции «business-to-business» (B2B) для Dynamics 365 Commerce в настоящее время проходит публичное предварительное тестирование, что делает услугу целостной платформой для розничной торговли, которая предлагает поддержку как для B2B, так и для транзакционных систем «business-to-consumer» (B2C). Параллельно с этим была представлена также платформа Microsoft Cloud for Retail, хотя более подробная информация об этой услуге пока не доступна.

Отмечается, что благодаря дополнительным потребительским возможностям компании могут «предоставлять последовательные, персонализированные и удобные для пользователя варианты покупок для всех своих клиентов». Другие услуги на платформе Dynamics 365, такие как Sales and Customer Service, также будут тесно интегрированы с обновленными функциями электронной коммерции, что позволит розничным торговцам предоставлять варианты самообслуживания и соответствующие предложения для покупателей.

Microsoft отметила ряд розничных продавцов как пользователей различных сервисов Dynamics 365, которые в совокупности работают лучше. К таким предприятиям относятся Kent Watersports, Columbia Sportswear, Chipotle Mexican Grill, Darden Restaurants, Mobilezone и Monogram Foods. В ходе этого мероприятия технический гигант продемонстрирует, как эти сервисы Dynamics 365 и решения Power Platform используются вышеупомянутыми компаниями для продвижения розничной торговли.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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