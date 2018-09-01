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Приложение Microsoft Whiteboard теперь может быть добавлено как вкладка в каналах Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:42
  • Просмотров: 94

Приложение Microsoft Teams получило новое обновление, которое упрощает пользователям добавление приложения Whiteboard прямо в свои каналы.

Эта интеграция дает пользователям возможность добавлять Microsoft Whiteboard в качестве вкладки внутри каналов Teams. Благодаря этому последнему дополнению коммерческие и образовательные клиенты теперь могут закрепить Whiteboard на любом канале. Пользователи смогут открыть приложение Microsoft Whiteboard на ПК, Mac, iPad и сделать его доступным только для чтения или совместной работы для других участников.



Чтобы начать работу, перейдите к опции «+», доступной в верхней части канала Teams, и выполните поиск по Whiteboard. Щелкните приложение, выберите имя для своей доски и подтвердите действие, нажав кнопку сохранения. Теперь появится подсказка с вопросом, хотите ли вы представить или сотрудничать на новой доске, выберите конкретный вариант и нажмите кнопку «Показать доску».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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