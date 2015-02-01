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Microsoft анонсировала .NET 6 Preview 1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:54
  • Просмотров: 22

Компания Microsoft анонсировала .NET 6 Preview 1.

Кросс-платформенный опыт

Xamarin и, в частности, Xamarin.forms предоставляют отличную платформу для создания приложений, ориентированных на Android и iOS. Вы можете не только легко обеспечить единообразие, но и использовать части пользовательского интерфейса и логики вашего приложения. Это означает, что вы пишете код один раз и ориентируетесь на обе платформы. С .NET 6 досягаемость расширяется до Windows и macOS. Также улучшена производительность и добавлен более надежный набор элементов управления, чтобы он действительно стал универсальным магазином для создания кросс-платформенных приложений следующего поколения с .NET.

Blazor везде

Всего за несколько коротких лет Blazor превратился из экспериментальной платформы для создания серверных веб-приложений в полнофункциональную технологию, способную работать практически с любым опытом, особенно после того, как Blazor в браузере стал доступен через Web Assembly.
Вскоре вы сможете использовать компоненты, созданные для вашего веб-приложения, в нативных настольных приложениях, например, в существующих приложениях Windows Presentation Framework (WPF).

ARM64 и Apple Silicon

В этом выпуске Arm64 наконец-то полюбил Windows Forms и Windows Presentation Framework (WPF), получив поддержку. Поддержка Apple Silicon также присутствует, но пока не поддерживается нативно. До официального выпуска этой версии .NET еще несколько месяцев, поэтому мы можем ожидать улучшений к тому времени, когда она выйдет из предварительной версии.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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