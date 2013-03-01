Приложения Microsoft 365 для предприятий получают новые обновления для улучшения продуктивности удаленных работников
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:41
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Microsoft продолжает добавлять новые функции в приложения Microsoft 365 для предприятий, помогая расширить возможности удаленных работников и организаций. На этой неделе компания объявила об общедоступности двух новых функций, включая расширенный автономный доступ и подписки на устройства.
Как правило, клиентам необходимо подключать свои устройства к активному интернет-соединению не реже одного раза в месяц, чтобы поддерживать приложения Microsoft 365 в актуальном состоянии. На случай, если соединение не будет установлено в течение этого периода, срок действия токена этого конкретного устройства истечет, и для установленных на нем приложений Microsoft 365 автоматически будет включен «Режим ограниченной функциональности». Эта ситуация может повлиять на продуктивность людей с ограниченным доступом к Интернету или без него в течение нескольких месяцев в отдаленных районах.
Чтобы решить эту проблему, Microsoft ввела исключение «Расширенный автономный доступ», чтобы помочь компаниям поддерживать таких сотрудников. Эта функция позволит приложениям Microsoft 365, установленным на устройстве, оставаться активированными без подключения к Интернету в течение 180 дней. Это должно принести пользу различным отраслям, включая нефтегазовую, государственную, научные исследования, сельское хозяйство и производство.
ИТ-администраторы должны будут развернуть групповую политику на устройстве, чтобы обеспечить на нем расширенный автономный доступ. Однако имейте в виду, что не все организации имеют право на это расширение. Microsoft рекомендует подходящим клиентам «связаться со своим представителем Microsoft по работе с клиентами», чтобы решить, принесет ли эта функция пользу их организации.
Для поддержки информационных работников Microsoft также предоставляет подписки на приложения Microsoft 365 для общих устройств в организациях. Эти планы подписки предназначены для таких отраслей, как сельское хозяйство, производство, розничная торговля, здравоохранение, а также гостиничный бизнес.
«Наличие подписок на устройства для приложений Microsoft 365 позволяет распространить покрытие на часто используемые устройства на погрузочных платформах, на постах медсестер, в производственном цехе или в комнате отдыха. Поскольку лицензия назначается устройству, работникам не требуется иметь собственный идентификатор Azure Active Directory. Сотрудники могут входить в устройство столько раз, сколько необходимо, и получать доступ ко всем приложениям Microsoft 365, включая Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher и Word», - пояснили в компании.
Для клиентов, заинтересованных в развертывании подписки на основе устройств, администраторы Office 365 должны сначала купить лицензии Microsoft 365, а затем перейти в Центр администрирования Microsoft 365 для назначения лицензии каждой группе устройств. Вы можете использовать групповую политику, чтобы включить подписку на устройстве, и посетить эту страницу для получения дополнительных сведений о лицензировании на основе устройств.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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