Скоро будет запущен обновленный опыт обмена для Power BI
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:42
- Просмотров: 127
В прошлом месяце Microsoft запустила Power Fx, свой первый язык программирования с низким уровнем кода для настройки логики на Power Platform. Примерно за неделю до этого компания представила обновление локального шлюза данных для Power BI, которое, как обычно, появилось через некоторое время после выпуска обновления Power BI Desktop за этот месяц.
Теперь менеджер программы Power BI Суджата Нараяна представила новый опыт обмена отчетами для платформы визуализации данных Microsoft, призванный сделать совместное использование «таким же простым и привычным, как совместное использование Office».
Благодаря этой новой возможности совместного использования можно будет создавать общие ссылки для людей в организации (за исключением гостевых пользователей), людей с существующим доступом и конкретных пользователей. Эта форма совместного использования является дополнением к уже доступному прямому доступу. Интерфейс совместного использования очень похож на то, с чем знакомы существующие пользователи набора приложений Microsoft 365.
Что касается разрешений на доступ, то доступ для чтения будет предоставлен людям в организации и конкретным пользователям, которым предоставлен доступ к отчетам. Однако доступ к разрешениям на повторное использование и разрешениям на сборку будет модифицируемым. Для первых они будут включены по умолчанию, а для вторых они будут исключены по умолчанию. Люди с существующим доступом, тем временем, не получат никаких разрешений на доступ к отчетам.
Параметр администратора арендатора также стал доступен для включения или отключения ссылок общего доступа для людей в организации для всей организации - что является параметром по умолчанию - или для (или за исключением) определенных групп безопасности. Этот параметр доступен на портале администратора. Пользователи, для которых этот тип доступа будет отключен, будут иметь возможность совместного использования с «людьми в организации», выделенными серым цветом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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