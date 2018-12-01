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Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher Beta

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:41
  • Просмотров: 115
Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher Beta

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher Beta до версии 6.210402.0.960831.

Вот список новых функций:

• Улучшены настройки главного экрана и выравнивание приложений на Surface Duo;
• Теперь приложения будут оставаться в том же порядке после перезапуска лаунчера;
• Обновления больше не будут влиять на настройки браузера;
• Исправлены проблемы с виджетами времени и погоды;
• Были исправлены известные ошибки и произведены обновления производительности для улучшения опыта;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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