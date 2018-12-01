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Бета-версия Microsoft Launcher получила обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:33
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила бета-версию приложения Microsoft Launcher.

Вот список новых функций:

• Улучшены настройки главного экрана и выравнивание приложений на Surface Duo;
• Приложения теперь будут оставаться в том же порядке после перезапуска Launcher;
• Обновления больше не будут влиять на настройки браузера;
• Исправлены проблемы с виджетами времени и погоды;
• Были исправлены известные проблемы и произведены обновления производительности для улучшения опыта;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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