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Microsoft Teams насчитывает более 145 миллионов активных пользователей в день

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:04
  • Просмотров: 108

Фрэнк Шоу сообщил, что Microsoft Teams насчитывает более 145 миллионов активных пользователей в день.

Microsoft Teams насчитывает более 145 миллионов активных пользователей в день


В последний раз компания сообщала эту цифру шесть месяцев назад, когда приложение имело 115 миллионов активных пользователей в день. Увеличение числа активных пользователей продолжает демонстрировать тенденцию к росту, поскольку приложения удаленной совместной работы в настоящее время становятся все более распространенными, а работа с домашней настройкой становится распространенной по всему миру. Кроме того, постоянные улучшения, вносимые в платформу, еще больше повышают удобство использования приложения, особенно с учетом того, что приложение позволяет осуществлять обширную интеграцию с третьими сторонами.

Стоит отметить, что Microsoft регулярно расширяет функциональность Microsoft Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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