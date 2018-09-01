Microsoft Teams насчитывает более 145 миллионов активных пользователей в день
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:04
- Просмотров: 108
Фрэнк Шоу сообщил, что Microsoft Teams насчитывает более 145 миллионов активных пользователей в день.
В последний раз компания сообщала эту цифру шесть месяцев назад, когда приложение имело 115 миллионов активных пользователей в день. Увеличение числа активных пользователей продолжает демонстрировать тенденцию к росту, поскольку приложения удаленной совместной работы в настоящее время становятся все более распространенными, а работа с домашней настройкой становится распространенной по всему миру. Кроме того, постоянные улучшения, вносимые в платформу, еще больше повышают удобство использования приложения, особенно с учетом того, что приложение позволяет осуществлять обширную интеграцию с третьими сторонами.
Стоит отметить, что Microsoft регулярно расширяет функциональность Microsoft Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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