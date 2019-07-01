Microsoft представляет публичную предварительную версию Goals в Power BI Premium
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:11
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Компания Microsoft представила публичную предварительную версию Goals в Power BI Premium, призванную облегчить жизнь менеджерам.
Goals — это управляемый данными, совместный и адаптируемый способ измерения ключевых бизнес-показателей и целей, построенный непосредственно поверх Power BI. Goals позволяет командам легко подбирать наиболее важные бизнес-метрики и объединять их в едином представлении. Оттуда команды могут измерять прогресс в достижении своих целей, активно делиться обновлениями со своими товарищами по команде и глубже погружаться в свои данные, когда что-то требует дальнейшего анализа. Пользователи могут легко отслеживать состояние своего бизнеса, передавая данные в несколько рабочих пространств Power BI и создавая великолепные системы показателей для повышения эффективности.
Goals для Power BI имеет централизованный хаб, который позволяет пользователям оставаться в курсе своих важных целей и переходить к системе показателей.
Система показателей — это новый первоклассный артефакт в Power BI. Система показателей объединяет все различные цели и/или подцели, которые вы отслеживаете. Вот как может выглядеть типичная система показателей:
Пользователи могут назначать владельцев цели, чтобы добиться согласованности и подотчетности. Цели также имеют статус, позволяющий пользователям легко узнать, идет ли что-то по плану или отстает. Просматривая систему показателей, пользователь может легко отслеживать последний прогресс, используя встроенный спарклайн, и видеть, когда наступит срок достижения цели.
Система показателей не только позволяет видеть все ваши цели в одном окне, но и позволяет глубже копаться в данных и добавлять заметки, чтобы заранее держать команду в курсе вашего прогресса.
На панели сведений о целях отображается вся история достижения цели с даты начала, включая отметки, изменения статуса и соответствующие примечания. Чтобы получить доступ к панели сведений, просто перейдите к системе показателей и выберите название цели. Power BI автоматически отобразит панель сведений, как показано на следующем изображении.
Наконец, когда пользователю нужно выяснить, почему цель отстает или находится под угрозой, он может легко перейти к основному отчету и погрузиться в детали данных.
Наряду с артефактом системы показателей Power BI также создает набор данных системы показателей. Этот набор данных содержит предопределенную схему, содержащую информацию о системе показателей, целях, их значениях и даже примечаниях. Power BI создает регулярные снимки данных, что означает, что Power BI автоматически создает историю целей от имени пользователя. Пользователи могут анализировать этот набор данных в Excel или создавать на его основе совершенно новые отчеты.
Дорожная карта на будущее
У Microsoft много амбициозных планов, и Microsoft работает над множеством интересных возможностей, которые появятся позже в этом году. Вот несколько вещей, над которыми работает команда:
Goals on Mobile – Microsoft предоставит первоклассный мобильный опыт для Power BI Goals, что упростит выполнение проверок и просмотр статуса ваших целей.
Автоматические правила статуса – Это означает, что эти правила могут управляться данными, и пользователям не нужно обновлять статусы вручную.
Сводные данные – Пользователи смогут определять сводные данные (например, сумма, среднее значение, % от общего количества), чтобы определять, как подцели соответствуют их целям.
Настройки – Богатый набор возможностей форматирования позволит вам настраивать системы показателей в соответствии с потребностями вашей организации.
Визуальный элемент системы показателей – В Power BI Desktop появится визуальный элемент системы показателей, который позволит вам размещать систему показателей рядом с другими визуальными элементами непосредственно в отчетах.
Интеграция с Power Automate – Вы сможете автоматизировать свои бизнес-процессы на основе триггеров и действий, таких как изменение статуса цели.
Каскадирование целей – Наконец, у Microsoft есть захватывающие новые возможности, которые действительно превратят системы показателей из системы самообслуживания в корпоративное решение. Пользователи смогут определять иерархию на основе своей модели данных Power BI (например, географическую или продуктовую иерархию) и автоматически каскадировать свои цели, управляемые данными, по всем различным уровням.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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