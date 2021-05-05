Microsoft Edge Beta теперь доступен на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: 5-05-2021, 19:24
- Просмотров: 253
После выпуска Edge Canary и Beta для Android Microsoft выпустила Edge Beta для iOS.
Something fell into my lap today and I'm really not sure where to put it, so I guess I'll leave this TestFlight link here??? https://t.co/R0ZgE55VUe— Missy Quarry (@MSEdgeMissy) May 4, 2021
Сборка Microsoft Edge Beta Build 91.864.11 теперь доступна через службу бета-тестирования Apple.
Однако, как сообщается, в текущем состоянии браузер содержит много ошибок и частые сбои.
Если вы хотите принять участие в бета-тестировании, то лучше поторопитесь, так как доступно всего 10000 мест.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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