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Microsoft Edge Beta теперь доступен на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 5-05-2021, 19:24
  • Просмотров: 253

После выпуска Edge Canary и Beta для Android Microsoft выпустила Edge Beta для iOS.



Сборка Microsoft Edge Beta Build 91.864.11 теперь доступна через службу бета-тестирования Apple.

Однако, как сообщается, в текущем состоянии браузер содержит много ошибок и частые сбои.

Если вы хотите принять участие в бета-тестировании, то лучше поторопитесь, так как доступно всего 10000 мест.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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