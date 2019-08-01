Microsoft Edge Beta доступен для Linux
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:20
- Просмотров: 0
Сегодня Microsoft объявила о выпуске Microsoft Edge Beta для Linux. Канал Beta — это самая стабильная предварительная версия Microsoft Edge. Microsoft будет выпускать крупные обновления каждые 6 недель, и каждый релиз будет содержать улучшения из сборок Edge Dev.
Вы можете скачать пакет .deb или .rpm здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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