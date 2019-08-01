Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Beta доступен для Linux

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:20
  • Просмотров: 0

Сегодня Microsoft объявила о выпуске Microsoft Edge Beta для Linux. Канал Beta — это самая стабильная предварительная версия Microsoft Edge. Microsoft будет выпускать крупные обновления каждые 6 недель, и каждый релиз будет содержать улучшения из сборок Edge Dev.

Вы можете скачать пакет .deb или .rpm здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft добавила Edge на сайт дорожной карты Microsoft 365

Microsoft добавила Edge на сайт дорожной карты Microsoft 365

Microsoft приостановила релиз обновлений Microsoft Edge Dev и Beta до 13 июля

Microsoft приостановила релиз обновлений Microsoft Edge Dev и Beta до 13 июля

Microsoft выпустила первое обновление для Microsoft Edge Beta

Microsoft выпустила первое обновление для Microsoft Edge Beta

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление

Microsoft Edge Beta для Android получил обновление

Microsoft выпустила Microsoft Edge Dev для Linux

Microsoft выпустила Microsoft Edge Dev для Linux




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+10  
Новостей: 13276
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10057