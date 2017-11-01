Microsoft Threat and Vulnerability Management теперь поддерживает Linux

Поскольку гибридная рабочая сила становится новой нормой, а организации продолжают сталкиваться с новыми проблемами безопасности, Microsoft Threat and Vulnerability Management позволяет лучше понять организационные риски и общее состояние безопасности их устройств. Сосредоточив внимание на широкой поддержке платформ и совместимости, мы стремимся предоставить клиентам гибкость и покрытие, необходимое для раннего обнаружения уязвимостей и неправильных конфигураций, и упрощения их устранения.

Пакет Microsoft Threat and Vulnerability Management (TVM) позволяет организациям улучшить конфигурации безопасности своих устройств. Он предлагает аналитические данные для обнаружения угроз, автоматически определяет приоритеты проблем и позволяет компаниям легко устранять уязвимости. Раньше эти возможности были доступны только в Windows и macOS, но теперь Microsoft расширила поддержку и для Linux.В настоящее время поддерживаемые операционные системы Linux включают RHEL, CentOS и Ubuntu. Скоро будет развернута поддержка для Oracle Linux, SUSE и Debian.Возможностями TVM можно напрямую управлять из Microsoft Defender for Endpoint. Кроме того, его API-интерфейсы могут быть вызваны для получения доступа к базовому набору данных, который, среди прочего, включает в себя оценки уязвимостей и инвентаризацию программного обеспечения. Это также означает, что партнеры по безопасности могут использовать эти API-интерфейсы для доступа к этим данным и создания собственных кастомных решений.Вот заявление Microsoft:Помимо общедоступной версии TVM для Linux, компонент оценки безопасной конфигурации теперь также находится в общедоступной предварительной версии для macOS и Linux. Раньше он был доступен только на устройствах Windows и Windows Server. Вы можете узнать об этом больше здесь Что касается следующих шагов, Microsoft заявляет, что планирует улучшить совместимость своего решения TVM, сотрудничая с другими поставщиками интеграций и решений. Кроме того, поддержка TVM на Android и iOS также ожидается «позже этим летом», хотя точной даты релиза пока нет.Узнать другие подробности можно здесь