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Microsoft приобретает ReFirm Labs для повышения безопасности IoT

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:17
  • Просмотров: 268

Сегодня утром Microsoft объявила о приобретении ReFirm Labs, американского поставщика решений безопасности IoT, за нераскрытую сумму. Компания известна разработкой новых методов обнаружения недостатков безопасности в устройствах IoT, а ее платформа Binwalk (ранее Centrifuge) стала популярным инструментом для извлечения прошивки.

Microsoft планирует использовать опыт ReFirm Labs для поддержки платформы Azure Defender for IoT, которая помогает обезопасить клиентов от чипа до облака в то время, когда растет число атак на подключенные к облаку устройства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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