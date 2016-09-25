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Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Inspire 2021

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:57
  • Просмотров: 92

Microsoft открыла регистрацию на виртуальную конференцию Inspire 2021, которая пройдёт с 14 по 15 июля.

В прошлом году мероприятие принесло нам довольно важные новости об Azure, Microsoft Teams, Microsoft Edge, а также о новом приложении Microsoft Lists.

Вы можете зарегистрироваться на Microsoft Inspire 2021 на этой странице, используя свою учетную запись MSA, Office 365, LinkedIn или GitHub.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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