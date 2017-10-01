Microsoft Edge Beta теперь доступен на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:00
- Просмотров: 125
Microsoft Edge Beta теперь доступен в Google Play Store, что дает пользователям Android еще один способ получить ранний доступ к новым функциям, которые появятся в веб-браузере на базе Chromium. Microsoft сделала доступными каналы Edge Canary и Dev в Play Store еще в апреле, а релиз канала Beta на этой неделе означает, что те же каналы предварительной оценки, которые в настоящее время доступны на настольных компьютерах, теперь доступны и для Android.
Как и на настольных компьютерах, вы можете установить разные каналы Edge Insider бок о бок на своем телефоне или планшете Android. Каналы Canary и Dev для Android в настоящее время используют версию 93, но канал Beta по-прежнему использует версию 92.
Ранее в этом году Microsoft объявила, что браузер Edge получит общую кодовую базу для настольных компьютеров и мобильных устройств, а выпуск всех каналов предварительной оценки на Android является последней вехой в этой кросс-разработке.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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