Microsoft объявляет о бесплатных расширенных обновлениях безопасности для Windows Server 2012 в Azure

Наше обязательство перед разработчиками состоит в том, чтобы сделать Azure лучшим облаком для разработки интеллектуальных облачных приложений, использующих возможности данных и искусственного интеллекта.



[...] С экспоненциальным ростом объема, типа, источника и взаимосвязанности данных потребность в обнаружении и управлении этими данными в рамках всей организации как никогда велика.

На конференции Inspire 2021 Microsoft объявила о ряде улучшений в своих решениях Azure и подробно рассказала о том, как она внедряет инновации в свои продукты, чтобы облегчить организациям переход в облако.Во-первых, Microsoft переименовывает Azure Migration Program (AMP) в Azure Migration and Modernization Program (AMMP). Как следует из названия, это означает, что Microsoft будет помогать клиентам не только в миграции их инфраструктуры на Azure, но и в модернизации существующих решений. AMMP также расширяется для поддержки Azure Spring Cloud и Azure Cosmos DB.Во-вторых, компания теперь предлагает бесплатные расширенные обновления безопасности для Windows Server 2012, 2012 R2 и SQL Server 2012. Но это средство доступно только в Azure, и клиентам придется приобретать расширенные обновления безопасности для локальной инфраструктуры. Аналогичным образом, Microsoft заявляет, что для того, чтобы дать клиентам время для обновления Windows Server и SQL Server 2008/R2 в Azure до более новых версий, компания предоставляет еще один год бесплатных расширенных обновлений безопасности.Джон Чирапурат, вице-президент по данным и искусственному интеллекту Azure в Microsoft, подчеркнул постоянное стремление компании к инновационному развитию своих облачных решений Azure, сказав следующее:С этой целью контейнеризация приложений, которая в настоящее время находится в стадии предварительной версии, теперь поддерживает развертывание в Azure App Service. Аналогичным образом, уровень общего назначения для Azure SQL с поддержкой Arc Azure станет общедоступным 30 июля 2021 года. Служба позволяет клиентам управлять своими средами SQL Server во время миграции в облако.Узнать другие подробности можно здесь