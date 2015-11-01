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Теперь вы можете отлаживать JavaScript в Visual Studio Code без каких-либо расширений

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:47
  • Просмотров: 267

Visual Studio Code в последнее время находится в центре внимания Microsoft, когда дело доходит до объявления функций, ориентированных на разработчиков. Недавно компания представила дорожную карту для разработчиков Java, использующих IDE, а также анонсировала расширение под названием GitHub Copilot, которое использует ИИ для написания кода для вас. Теперь она включила нативную отладку для jаvascript в Visual Studio Code.

Ранее разработчики в основном использовали отладчик Chrome или расширение Microsoft Edge Debugger для отладки кода jаvascript в Visual Studio Code. Теперь Microsoft встроила в IDE нативные возможности для этой цели. Продвигаясь вперед, вы можете либо начать отладку, нажав клавишу F5, нажав иконку отладки, либо использовать палитру команд Visual Studio Code, в которой можно выбрать Chrome, Edge или Node.js в качестве среды отладки.

Те, кто выбирает Edge, могут пройти одноразовый процесс установки Microsoft Edge DevTools для расширения Visual Studio Code, нажав кнопку «Проверить». Это позволит вам просматривать DOM и сетевые запросы непосредственно в среде IDE. Вы также можете использовать API консольных утилит. Если вы хотите в какой-то степени автоматизировать этот процесс, то вы также можете настроить эти сведения в файле launch.json.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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