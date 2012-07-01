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Microsoft приобрела компанию CloudKnox Security

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:22
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Microsoft намерена усилить свою облачную платформу безопасности и управления правами с приобретением CloudKnox.

Microsoft объявила, что приобрела CloudKnox Security, что представляет собой шаг компании в направлении добавления дополнительной современной защиты идентификационной информации за счет использования лидера в Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM).

Проще говоря, приобретение CloudKnox позволит включить унифицированный привилегированный доступ и ведущее в отрасли управление правами в предложения Microsoft 365, в частности Microsoft Azure Active Directory.

Помимо дальнейшей «детальной видимости, непрерывного мониторинга и автоматизированного исправления для гибридных и облачных разрешений», в будущем пользователи также смогут управлять следующим:

• Автоматизированное и упрощенное применение политик доступа в одной интегрированной мультиоблачной платформе для всех идентификаций персонала и рабочих нагрузок;
• Широчайший спектр высокоточных методов обнаружения аномалий на основе машинного обучения;
• Полная интеграция с другими службами облачной безопасности Microsoft, включая Microsoft 365 Defender, Azure Defender и Azure Sentinel;

Это объявление пополняет растущий список приобретений, связанных с облачной безопасностью, которые Microsoft сделала за последние несколько месяцев, включая RiskIQ и ReFirm Labs.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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