Microsoft оптимизировала некоторые приложения для новых складных устройств Samsung
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:58
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Microsoft объявила, что некоторые из ее приложений для Android, включая Microsoft Office, Teams и Outlook, были оптимизированы для Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, которые корейская компания представила вчера. Новые оптимизации были сделаны в рамках расширенной формы существующего партнерства между двумя компаниями.
С учетом изменений вы можете открыть свое новое устройство Samsung и провести полноэкранную презентацию на одной половине экрана, а под ним - вызов Teams. В Teams вы можете вызвать доску и нарисовать то, что вы пытаетесь объяснить, используя S Pen, а в Microsoft Outlook вы можете читать электронную почту на одной половине экрана, одновременно просматривая другие электронные письма на другой половине экрана.
Комментируя улучшения в приложениях, Патрик Чомет, исполнительный вице-президент, руководитель отдела мобильных продуктов и опыта в Samsung, сказал:
Благодаря мультиактивному окну вы можете запускать несколько приложений одновременно. Например, вы можете открыть Microsoft Excel и PowerPoint и легко перетащить таблицу прямо в презентацию. Теперь вы даже можете запустить два экземпляра одного и того же приложения.
Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 будут доступны с 27 августа в США, Европе и Корее. Fold3 будет стоить $1799.99, а Flip3 - $999.99.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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