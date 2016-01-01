Microsoft оптимизировала некоторые приложения для новых складных устройств Samsung

Благодаря мультиактивному окну вы можете запускать несколько приложений одновременно. Например, вы можете открыть Microsoft Excel и PowerPoint и легко перетащить таблицу прямо в презентацию. Теперь вы даже можете запустить два экземпляра одного и того же приложения.

Microsoft объявила, что некоторые из ее приложений для Android, включая Microsoft Office, Teams и Outlook, были оптимизированы для Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, которые корейская компания представила вчера. Новые оптимизации были сделаны в рамках расширенной формы существующего партнерства между двумя компаниями.С учетом изменений вы можете открыть свое новое устройство Samsung и провести полноэкранную презентацию на одной половине экрана, а под ним - вызов Teams. В Teams вы можете вызвать доску и нарисовать то, что вы пытаетесь объяснить, используя S Pen, а в Microsoft Outlook вы можете читать электронную почту на одной половине экрана, одновременно просматривая другие электронные письма на другой половине экрана.Комментируя улучшения в приложениях, Патрик Чомет, исполнительный вице-президент, руководитель отдела мобильных продуктов и опыта в Samsung, сказал:Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 будут доступны с 27 августа в США, Европе и Корее. Fold3 будет стоить $1799.99, а Flip3 - $999.99.Узнать другие подробности можно здесь