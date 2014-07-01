Microsoft обновит сайт дорожной карты Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:56
- Просмотров: 126
Компания Microsoft намерена обновить сайт дорожной карты Microsoft 365.
Вот список ожидаемых улучшений:
Изменения пользовательского интерфейса
• Последнее добавление будет удалено из заголовка и доступно в фильтрах в разделе «Новое/обновленное»;
• Фильтры будут перемещаться чуть ниже изображения заголовка, встроенного в строку поиска, поэтому вам будет проще просматривать выбранные фильтры и, если у вас включен поиск;
• Функции будут отображаться на карточках функций, а не в формате таблицы, чтобы оптимизировать пространство и упростить просмотр информации;
• Вы сможете отсортировать карточки функций либо по дате предварительной версии, либо по общедоступной (GA) дате;
• Состояние будет отображаться визуально на карточке функций, чтобы сэкономить место и упростить быстрое сканирование;
• Карточки функций будет легче свернуть, если вы хотите изучить состояние, название, предварительную версию и даты GA;
• На карточке функций; вы сможете видеть теги, упорядоченные по категориям (продукт, этап релиза, платформа, экземпляр облака); вы сможете инициировать отправку отзыва (опыт обратной связи не меняется);
• Мобильное представление – те же изменения будут применяться и в мобильном представлении, поэтому вы можете легко просматривать, сортировать, фильтровать и искать;
Изменения API
• Дата предварительной версии станет для вас новой точкой данных;
• Перед фильтрами или тегами будет указано название категории;
Не все функции будут иметь публичные предварительные версии, однако, когда станет доступна дата публичной предварительной версии, она будет отображаться. Статус элемента дорожной карты (в разработке, развертывании или запуске) будет зависеть от даты GA, а не даты предварительной версии.
Данные предварительной версии будут доступны, а описание элемента дорожной карты будет обновлено, чтобы читать «Этот элемент в настоящее время доступен в публичной предварительной версии», если выполняется следующее:
• У элемента дорожной карты есть тег предварительной версии, дата предварительной версии, и мы находимся в месяце предварительной версии;
Обновления будут развернуты в начале следующего месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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