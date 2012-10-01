Для подключения к службам Microsoft 365 потребуется Outlook 2013 SP1 (с последними исправлениями) и более поздние версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:51
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Компания Microsoft опубликовала пост в блоге, чтобы напомнить пользователям о предстоящих требованиях к минимальной версии для подключения Outlook for Windows к службам Office 365/Microsoft 365. С 1 ноября 2021 года только Outlook 2013 Service Pack 1 (с последними исправлениями) и более поздние версии смогут подключаться к службам Microsoft 365. После этой даты несколько популярных версий Outlook, включая версии Outlook 2007, 2010 и версии Office 2013, более ранние, чем 15.0.4971.1000, не смогут подключаться к службам Microsoft 365/Office 365.
Microsoft блокирует старые версии Outlook по следующим причинам:
• Поддержка базовой проверки подлинности прекращается, чтобы повысить безопасность Microsoft 365, полагаясь на современные протоколы проверки подлинности, которые не только более безопасны, но также обеспечивают соответствие и контроль политик, которые помогут вам управлять своими данными;
• Microsoft работаем над добавлением поддержки HTTP/2 в Microsoft 365. HTTP/2 — это полнодуплексный протокол, который уменьшает задержку за счет сжатия заголовков и мультиплексирования запросов. Если говорить про обслуживание, то Microsoft сможет лучше расставлять приоритеты для запросов и более эффективно передавать данные клиентам;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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