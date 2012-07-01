Microsoft привносит в Yammer вложенные ответы, глубокую привязку комментариев и многое другое
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:06
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Компания Microsoft объявила об общей доступности вложенных ответов и связанных с ними функций в Yammer. Вложенные ответы и потоковые беседы позволят клиентам легко следить за ними и эффективно вносить свой вклад.
Yammer теперь поддерживает глубокую привязку, которая позволит вам перейти к комментарию, который вызвал уведомление, без необходимости разворачивать несколько потоков. Yammer также улучшила способ удаления сообщения без потери контекста вокруг удаленного содержимого. Удаленный комментарий будет заменен надгробным сообщением, показывающим, что сообщение было удалено.
Наконец, вы можете отсортировать ленту сообщества, чтобы сначала показывать последние сообщения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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