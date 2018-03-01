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Microsoft анонсировала беспроводной контроллер и стереогарнитуру к 20-летию Xbox

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:10
  • Просмотров: 147

Компания Microsoft анонсировала контроллер и стереогарнитуру к 20-летию Xbox.

Беспроводной геймпад Xbox Special Edition и стереогарнитура Xbox доступны для предварительного заказа за $69.99.



«Контроллер 20th Anniversary Special Edition — это новый виток полупрозрачного зеленого цвета оригинального Xbox Debug kit», - поясняет Microsoft в анонсе контроллера. «Корпус контроллера имеет полупрозрачную черную отделку с серебристыми внутренними элементами, поэтому вы можете видеть каждую деталь. Ностальгическая зеленая кнопка Xbox возвращает нас к первому зеленому логотипу Xbox».

Стереогарнитура 20th Anniversary Special Edition — это «нечто действительно особенное». Гарнитура, снова соответствующая контроллеру, «имеет полупрозрачный черный корпус с серебристыми внутренними эдементами, чтобы вы могли видеть, что оживляет эту гарнитуру. Зеленые вставки на штанге микрофона, внутри и снаружи амбушюр».



Наряду с контроллером и гарнитурой Microsoft также представила некоторые новые товары, посвященные 20-летию, которые доступны сегодня, если вы не можете дождаться 15 ноября.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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