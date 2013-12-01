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Microsoft справилась с мощной DDoS-атакой

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:43
  • Просмотров: 117

Ранее сегодня Microsoft похвалила свою облачную платформу Azure за то, что она смогла легко справиться с DDoS-атакой с мощностью 2.4 Тбит/с, которой она подверглась ещё в августе этого года. Компания отмечает, что эта атака была более чем в два раза мощнее (+ 140%), чем та, с которой она столкнулась в прошлом году, и на сегодняшний день это самая крупная DDoS-атака, которой когда-либо подвергалась Azure.



Microsoft отмечает, что эта конкретная атака была отражением User Datagram Protocol (UDP), который способен значительно усилить силу атаки. Трафик исходил примерно из 70000 источников и из разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Малайзия, Вьетнам, Тайвань, Япония и Китай, а также из США.

Однако компания заявляет, что это не было особой проблемы для Azure, поскольку она защищена с помощью «распределенных конвейеров обнаружения и смягчения DDoS-атак», которые «могут поглощать десятки терабит DDoS-атак».

С помощью логики плоскости управления атакующий трафик из этих регионов Азиатско-Тихоокеанского региона и США был успешно смягчен вблизи источников, которые не позволили им добраться до клиентского региона, который находился в Европе.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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