Microsoft вносит изменения в опыт входа и развертывания Windows Autopilot

Мы внесли изменения, потому что повторное использование аппаратных компонентов, таких как материнские платы, или восстановление устройств без отмены регистрации потенциально может вызвать проблему, если идентификатор устройства все еще может быть связан с предыдущей компанией. Аппаратные средства повторно используются в рекордных количествах, отчасти из-за воздействия пандемии на глобальные цепочки поставок. Хотя такое повторное использование помогает достичь корпоративных целей в области устойчивого развития, нам пришлось отказаться от этого и убедиться, что никаких проблем не возникло. На сегодняшний день мы не нашли доказательств того, что кто-то использовал это в своих интересах.

Вчера Microsoft объявила о некоторых изменениях в опыте входа и развертывания Windows Autopilot. Во-первых, Windows Autopilot больше не позволяет предварительно заполнить имя участника-пользователя (UPN) Azure Active Directory (Azure AD). Если вы хотите повторно зарегистрировать устройство после развертывания, вам необходимо удалить запись устройства в колонке Microsoft Intune All Devices перед повторным развертыванием устройства. Microsoft назвала следующие причины изменений:Узнать другие подробности можно здесь