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Microsoft вносит изменения в опыт входа и развертывания Windows Autopilot

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:23
  • Просмотров: 0

Вчера Microsoft объявила о некоторых изменениях в опыте входа и развертывания Windows Autopilot. Во-первых, Windows Autopilot больше не позволяет предварительно заполнить имя участника-пользователя (UPN) Azure Active Directory (Azure AD). Если вы хотите повторно зарегистрировать устройство после развертывания, вам необходимо удалить запись устройства в колонке Microsoft Intune All Devices перед повторным развертыванием устройства. Microsoft назвала следующие причины изменений:

Мы внесли изменения, потому что повторное использование аппаратных компонентов, таких как материнские платы, или восстановление устройств без отмены регистрации потенциально может вызвать проблему, если идентификатор устройства все еще может быть связан с предыдущей компанией. Аппаратные средства повторно используются в рекордных количествах, отчасти из-за воздействия пандемии на глобальные цепочки поставок. Хотя такое повторное использование помогает достичь корпоративных целей в области устойчивого развития, нам пришлось отказаться от этого и убедиться, что никаких проблем не возникло. На сегодняшний день мы не нашли доказательств того, что кто-то использовал это в своих интересах.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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